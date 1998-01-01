Посетителям
Главный музейный комплекс
Время работы
вторник, четверг, суббота, воскресенье:
10.30 – 18.00 (кассы до 17.00)
среда, пятница:
10.30 – 21.00 (кассы до 20.00)
Главный вход в музей – с Дворцовой площади, через Большой двор Зимнего дворца. Дополнительный вход для посетителей с интернет-билетами (и некоторых других категорий) – через Шуваловский проезд.
Музей закрыт: по понедельникам,
1 января, 9 мая
Билеты
Главный музейный комплекс
и обособленные объекты:
Главный Штаб, Зимний дворец Петра I, Дворец Меншикова,
Музей Императорского фарфорового завода
800 РУБЛЕЙ
Специальное предложение:
Главный музейный комплекс,
Главный штаб, Зимний дворец Петра I
для граждан России и Республики Беларусь
400 РУБЛЕЙ
Дети, студенты, пенсионеры РФ и посетители других категорий
Бесплатно
Обзорная экскурсия в Главном музейном комплексе
250 РУБЛЕЙ
Бесплатное посещение для всех категорий посетителей: третий четверг каждого месяца, 8 марта, 18 мая и 7 декабряИнформация о стоимости билетов
Правила посещения
Услуги и сервис
Посетителям с ограниченной подвижностью
Виртуальный визит
Пожертвовать онлайн
Общественный транспорт
Метро:
Адмиралтейская (700 м), Невский проспект (900 м), Гостиный Двор (1,3 км)
Наземные станции городского транспорта:
Остановка «Дворцовая площадь» (300 м)
Автобусы:
7, 10, 24, 191
Троллейбусы:
1, 7, 10, 11
Адрес
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Вход для посетителей:Дворцовая Площадь, 2,
Санкт-Петербург
Главный музейный комплекс
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