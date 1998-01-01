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Посетителям

Посетителям

Главный музейный комплекс

Время работы

вторник, четверг, суббота, воскресенье:

10.30 – 18.00 (кассы до 17.00)

среда, пятница:

10.30 – 21.00 (кассы до 20.00)

Главный вход в музей – с Дворцовой площади, через Большой двор Зимнего дворца. Дополнительный вход для посетителей с интернет-билетами (и некоторых других категорий) – через Шуваловский проезд.

Музей закрыт: по понедельникам,
1 января, 9 мая

Информация для посетителей Веб-камера: очередь Экскурсии Золотая кладовая Бриллиантовая кладовая

Билеты

Главный музейный комплекс
и обособленные объекты:
Главный Штаб, Зимний дворец Петра I, Дворец Меншикова,
Музей Императорского фарфорового завода

800 РУБЛЕЙ

Специальное предложение:
Главный музейный комплекс,
Главный штаб, Зимний дворец Петра I
для граждан России и Республики Беларусь

400 РУБЛЕЙ

Дети, студенты, пенсионеры РФ и посетители других категорий

Бесплатно

Обзорная экскурсия в Главном музейном комплексе

250 РУБЛЕЙ

Бесплатное посещение для всех категорий посетителей: третий четверг каждого месяца, 8 марта, 18 мая и 7 декабря

Информация о стоимости билетов

Общественный транспорт

Метро:
Адмиралтейская (700 м), Невский проспект (900 м), Гостиный Двор (1,3 км)
Наземные станции городского транспорта:
 
Остановка «Дворцовая площадь» (300 м)
Автобусы:
7, 10, 24, 191
Троллейбусы:
1, 7, 10, 11
Общественный транспорт Санкт-Петербурга

Адрес

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Вход для посетителей:

Дворцовая Площадь, 2,
Санкт-Петербург

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    Главный штаб

    11

    Зимний дворец Петра I

    11

    Дворец Меншикова

    11

    Музей Императорского фарфорового завода

    11

    Реставрационно-хранительский центр "Старая деревня"

    11
     
     

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