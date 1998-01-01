Посетителям

Время работы

вторник, четверг, суббота, воскресенье:

10.30 – 18.00 (кассы до 17.00)

среда, пятница:

10.30 – 21.00 (кассы до 20.00)

Главный вход в музей – с Дворцовой площади, через Большой двор Зимнего дворца. Дополнительный вход для посетителей с интернет-билетами (и некоторых других категорий) – через Шуваловский проезд.

Музей закрыт: по понедельникам,

1 января, 9 мая